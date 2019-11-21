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صحف إسبانيا تصف نجم ريال مدريد بالجاحد والضال

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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هاجمت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد على خلفية ابتعاده من المشاركة مع النادي الملكي وظهوره مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وكان بيل قد ابتعد عن المشاركة مع ريال مدريد بعد إصابته في مباراة منتخب ويلز أمام كرواتيا شهر أكتوبر الماضي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي شهدت أيضًا إصابة لوكا مودريتش.

وعنونت صحيفة "الماركا" الإسبانية في عددها اليوم الخميس غير محترم - ضال - جاحد - بهذا الترتيب، في إشارة إلى اللاعب الويلزي وعدم احترامه لمشاعر جماهير ريال مدريد بعد ظهور السعادة عليه وفرحته مع زملائه في ويلز بالتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد لأرون رامسي.

أما صحيفة "الأس" فعنونت على غلافها الرئيسي :"بيل يقع في حفرة" ، كما أشار إلى أن النادي وزيدان يخشيان ردة فعل الجمهور يوم السبت أمام سوسيداد.

وتابعت الصحيفة بأن جاريث بيل يصر على عدم نيته الرحيل في يناير المقبل، رغم الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى البريميرليج.
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