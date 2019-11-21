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عاجل.. قرارات جمهورية للرئيس السيسي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 55 لسنة 2019 ، بشأن الموافقة علي اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقعة فى برلين بتاريخ 29- 10- 2018.

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019، من تعيين "عبير محمد إسماعيل علم الدين" الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تعيين "أمل محمد عبد الحميد عفيفي"، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين.



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الكلمات المفتاحية

قرارات للسيسي قرارات جمهورية للرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية

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