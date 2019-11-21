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إقبال جماهيري على عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
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مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
شيماء عطية
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يشهد شباك تذاكر عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، الآن في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ازدحام كبير من عشاق السينما العربية والعالمية، لحجز تذاكر فاعليات اليوم الأول.


ويعرض اليوم أفلام "الإيرلندي" على المسرح الكبير في الواحدة ظهرًا، وفيلم "بيك نعيش" على المسرح الكبير في السادسة والنصف، و"خطيئة" في التاسعة والنصف على المسرح الكبير، و"سنونوات كابول" على المسرح الصغير "يعقبة ندوة" في الثانية عشر ظهر، و"فيتالينا فاريلا" على المسرح الصغير في الثانية والنصف ظهرا، و"أبو ليلى" على ( يعقبه ندوة) في الخامسة والنصف، وفي التاسعة مساء يعرض فيلم "جودي" على المسرح الصغير، وفي الثانية عشر والنصف ظهرا، يعرض "أعلام من ورق" على مسرح الهناجر، فيلم "فارسي" على مسرح الهناجر..

6:00 مساءً| فيلم حوا، مريم، عايشة – مسرح الهناجر
8:30 مساءً| فيلم دانيال – مسرح الهناجر ( يعقبه ندوة)
3:30 عصرًا| فيلم قدوة – سينما الهناجر
7:00 مساءًا| فيلم عقوبة مدى الحياة – سينما الهناجر
9:30 مساءً| فيلم تحيا لتغنى – سينما الهناجر
1:00 ظهرًا| فيلم الرجل الذى يقتل دونكيشوت – مركز الابداع
4:30 عصرًا| فيلم النار ستأتى – مركز الابداع
7:15 مساءً | فيلم المصفرون – مركز الابداع
12:00 ظهرًا| فيلم البرازيل (1985) – سينما الزمالك
3:00 عصرًا| فيلم بالون – سينما الزمالك
5:30 مساءً | فيلم أنطولوجيا مدينة الأشباح – سينما الزمالك
8:00 مساءًا| فيلم غبت طويلا يا أبنى – سينما الزمالك
11:30 مساءً| فيلم ابتلاع – سينما الزمالك
4:00 عصرًا | فيلم لوكانيا – سينما كريم 1
6:30 مساءً | فيلم أغسطس – سينما كريم 1
9:00 مساءً | فيلم الكوميديان – سينما كريم 1
6:30 مساءً | فيلم صدى – سينما كريم 2
9:00 مساءً | فيلم علم الخيال – سينما كريم 2
3:00 عصرًا | فيلم أنا وبناتى - سينما راديو
6:00 مساءً | فيلم أبن حميدو – سينما راديو
9:00 مساءً | فيلم الإرهاب والكباب- سينما راديو

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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