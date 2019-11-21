في الظهور الأول لها.. سمية الألفي تبكي على رحيل فاروق الفيشاوي مع عمرو الليثي (فيديو)

أذاعت قناة النهار البرومو الخاص بحلقة الفنانة الكبيرة سمية الالفى، والتى تذاع فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، حيث تحل ضيفة على الإعلامى د. عمرو الليثى فى الظهور الأول لها بعد انقطاعها عن الإعلام لسنوات طويلة، وبخاصة بعد وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوى.

وتكشف سمية الألفى خلال اللقاء عن مدى حبها لفاروق الفيشاوى وأنها كانت تعلم انه يخونها وكانت تسكت، لأنها تحبه وستظل تحبه حتى بعد وفاته، وبكت بشدة أثناء اللقاء، وكشفت عن حجم الألم فى حياتها وأنها تعلمت الصبر.

وطالبها الإعلامي عمرو الليثى أثناء اللقاء بان تعود الى التمثيل مرة أخرى، كما تتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس والاعترافات التي تذاع ولأول مرة من خلال برنامج "واحد من الناس".

وفى نهاية الحلقة تكشف سمية الألفى مفاجأة خاصة وقوية جدا تذاع لأول مرة في حلقة خاصة مليئة بالانفرادات والأسرار من خلال برنامج "واحد من الناس".