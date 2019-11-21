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الصين تسعى جاهدة لاتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع واشنطن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين ستسعى جاهدة لاتمام "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة حيث يبقي الجانبان قنوات الاتصال مفتوحة، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف من احتمال انهيار المحادثات، وفقا لرويترز.

وصرح قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، بأن الصين ترغب في العمل مع الولايات المتحدة لحل الشواغل الأساسية لبعضها البعض على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وستحاول جاهدة التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى.

وأضاف قاو "هذا يتماشى مع مصالح كل من الصين والولايات المتحدة والعالم".

يحذر الاقتصاديون من أن النزاع التجاري المطول بين الصين والولايات المتحدة يصعد المخاطر على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل سلاسل التوريد، وتثبيط الاستثمار، وتقليل ثقة الشركات.

وقال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لرويترز في وقت سابق إن استكمال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد يتم تأجيله إلى العام المقبل، في الوقت الذي تضغط فيه بكين من أجل التراجع عن التعريفات الجمركية على نطاق أوسع وتواجه الإدارة الأمريكية مطالب متزايدة من جانبها.

وكان مسؤولون من بكين قد اقترحوا أن يوقع الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب الصفقة في أوائل ديسمبر.


وعندما سئل ترامب يوم الأربعاء عن تطورات صفقة الصين، قال للصحفيين في تكساس "لا أعتقد أنهم يرتقون إلى المستوى الذي أريده".

قال شخص مطلع على المسألة إن ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر يدركان أن التراجع عن التعريفات الجمركية لصفقة تفشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية لن يُنظر إليه على أنه صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وفي خطاب عشاء في بكين يوم الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه إنه "متفائل بحذر" بشأن الصفقة الأولى، نقلًا عن أشخاص حضروا الحدث قبيل منتدى نظمته بلومبرج إل بي.

وأضافت بلومبرج أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية الصينية - الأمريكية، أخبر أحد الحاضرين كل على حدة بأنه "مرتبك" بشأن مطالب الولايات المتحدة، لكنه واثق من أن المرحلة الأولى من الصفقة يمكن أن تكتمل رغم ذلك.

وكان مسؤولون من بكين قد اقترحوا أن يوقع الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب الصفقة في أوائل ديسمبر.

قال بعض الخبراء إن الموعد التالي للمراقبة هو 15 ديسمبر، عندما يتم تطبيق التعريفة الجمركية على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 156 مليار دولار، بما في ذلك عناصر هدايا العيد مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد.

وقال كريستيان ويتون، الزميل البارز في الاستراتيجية والتجارة في مركز المصلحة الوطنية ومستشار سابق لإدارة ترامب وجورج بوش: "إذا سارت المحادثات حقًا، فسيتم تعليق هذا الارتفاع.. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستنفذه الولايات المتحدة وسيؤدي ذلك إلى تأجيل اللعبة الي العام المقبل."

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد ظهر الأربعاء "المفاوضات مستمرة، وجاري احراز تقدم بشأن نص اتفاقية المرحلة الأولى".

قد تؤدي الحملة على الاحتجاجات في هونغ كونغ إلى تعقيد إتمام الصفقة حيث صرح تشانغ يان شنغ، الباحث الرئيسي في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي التابع للدولة في منتدى بلومبرج اليوم الخميس، أن قضية هونغ كونغ هي بالتأكيد عامل سلبي في المحادثات التجارية.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون ليلة الثلاثاء يدين حملة القمع ويتعهد بدعم هونج كونج ن وهو امر اثار غضب بكين وانتقدته على الفور.

تتفاقم المفاوضات أيضًا بسبب النزاعات داخل البيت الأبيض حول أفضل مقاربة للصين، وحقيقة أن ترامب قد يستخدم حق النقض ضد أي اتفاق متفق عليه في اللحظة الأخيرة.

وصرح بعض الخبراء الصينيين والخبراء التجاريين الذين اطلعوا على المحادثات لرويترز انهم ما زالوا متفائلين بشأن التوصل لاتفاق في الاسابيع المقبلة وقال ترامب يوم الاربعاء ان فريقه يواصل محادثاته مع الصين.

وصفت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت اتصالا هاتفيا يوم السبت بين منوشين ولايتيزر وليو بأنه "بناء".

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الكلمات المفتاحية

تفاق التجارة الأمريكية الصينية الصين و واشنطن الحرب التجارية

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