استرداد 39 فدانا أراضي أملاك الدولة بمركز قنا

صرح عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن استرداد 39 فدانا تعديات بالزراعة و1000م٢ تعديات بالمباني.



وأوضح "الهجان" أن الحملات نجحت في إزالة 7 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 39 فدانا بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1000 متر مربع وذلك استمرارًا لتنفيذ الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.



وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 113 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 22799 مترمربع بالإضافة إلى ازالة 116 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 129 فدانًا و16 قيراطًا و10 أسهم.



وأكد "الهجان" أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلا تعود بالنفع على المواطنين مؤكدا استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.

