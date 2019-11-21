الأرصاد لـ المواطنين: "اخرجوا واستمتعوا بالطقس"



وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، مشددا على ضرورة توخي المواطنين الحذر أثناء القيادة صباحًا حرصًا على سلامتهم، لافتا إلى أن فصل الخريف مازال مستمرًا وهو فصل التقلبات الجوية، حيث أن تغير حالة الطقس أمر وارد.



وناشد "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، المواطنين الخروج والاستمتاع بحالة الطقس الممتعة، فضلا على أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار، ناصحًا المواطنين الذين يتواجدوا خارج منازلهم ليلا أن يكون معهم "جاكيت" خفيف.