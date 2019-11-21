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بوتشينيو مطلوب في برشلونة وبايرن ميونيخ

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أصبح المدرب الأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتشينو المدير الفني السابق لتوتنهام محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه في الفترة المقبلة بعد رحيله بشكل رسمي عن النادي اللندني.

وأعلن توتنهام مساء أول أمس الثلاثاء إقالة المدرب الأرجنتيني من منصبه كمدير فني للفريق على خلفية النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم.

وعين نادي توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق اللندني خلفًا لبوتشيتشينو وبعقد حتى نهاية موسم 2022-2013 وبمقابل مايد يقدر بـ15 مليون جنيه جنيه استرليني في الموسم.

وكشتف تقارير صحفية في إنجلترا بأن هناك بعض الأندية وضعت عينها على بوتشيتشينو للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني على استعداد للتحرك لماورويسيو بوتشيتشينو.

الصحيفة أضافت بأن وظيفة فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في خطر في ظل الانتقادات التي يتلقاها من الجمهور الكتالوني لذلك يضعون أعينهم على المدرب السابق لتوتنهام.

وتابعت الصحيفة بأن بايرن ميونيخ الذي أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش يرغب هو الأخر في التعاقد مع بوتشيتشينو لتدريب الفريق البافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة هو الذي يتخذ خطوات أكبر من أجل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لتولي تدريب البلوجرانا.
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