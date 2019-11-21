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تداول 288 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 288 شاحنة بضائع و35 سيارة.

ميناء سفاجا:
- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 90 شاحنة و6 سيارة.
- استقبل الميناء بالأمس السفينة New lader وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم.
- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة.

ميناء نويبع:
- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 30 شاحنة.
- استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة.
- غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 53 شاحنة و4 سيارة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر

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