تداول 288 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 288 شاحنة بضائع و35 سيارة.





ميناء سفاجا:

- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 90 شاحنة و6 سيارة.

- استقبل الميناء بالأمس السفينة New lader وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم.

- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة.





ميناء نويبع:

- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 30 شاحنة.

- استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة.