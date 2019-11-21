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بعد أقل من نصف ساعة على فتح الشباك.. نفاذ تذاكر فيلم "الإيرلندي"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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نفذت منذ قليل تذاكر العرض الأول لفيلم "الإيرلندي" ضمت عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ٤١، بعد نصف ساعة من فتح شباك التذاكر للجمهور بالمجان.

وسيعرض الفيلم في الواحدة ظهر اليوم الخميس بالمسرح الكبير، وهو العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط.

فيلم "الإيرلندي" إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، ومن انتاج نتفلكس، ومن المتوقع منافسته على عدد من الجوائز الأوسكار ٢٠٢٠.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

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