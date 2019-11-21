رد فعل ريال مدريد على إساءة نجم الفريق

كشفت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية عن موقف نادي ريال مدريد من سخرية لاعبه جاريث بيل عقب تأهل منتخب بلاده ويلز إلى نهائيات يورو 2020.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه من الواضح بأن ما فعله جاريث بيل بالوقوف خلف علم كُتب عليه ‘‘ويلز، الجولف، مدريد، بهذا الترتيب‘‘، لم يعجب جماهير وقادة ريال مدريد إلا أن ذلك لم يغير من رأي الإدارة في سانتياجو برنابيو بشان اللاعب الويلزي.

وتابعت الصحيفة، أن هناك مصدر من داخل ريال مدريد قال :"بيل أفضل لاعب لدينا ومازال سيقدم لفريقنا الكثير".

وكان المهاجم الويلزي بالفعل تحت الأضواء لعودته لمنتخب بلاده دون لعب أي دقيقة مع ريال مدريد بينما اعتبر الأمر في النادي عاديًا لأن الفحوصات الطبية كانت قد أثبتت بالفعل وجود إصابة منعته من اللعب بالقميص الأبيض قبل التوجه لمعسكر منتخب بلاده.

وأكدت الصحيفة أن الرسالة من داخل النادي هي أن بيل سيكون لاعبًا هامًا للفريق من هنا وحتى نهاية الموسم لأنه لن يغادر في يناير.

وقال نفس المصدر المسؤول عن بيل: ‘‘لن نتخلى عنه أو شيء من هذا القبيل، سيكون لاعبًا حاسمًا بالفريق من جديد‘‘.

وقد سخر جاريث بيل من ناديه ريال مدريد، خلال احتفاله بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة يورو 2020، عقب الفوز على المجر بثنائية دون رد في الجولة الآخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.