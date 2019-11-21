Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
اقترب الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة من الانتقال إلى صفوف بايرن ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس بأن نادي بايرن ليفركوزن الألماني يتطلع للحصول على خدمات المدافع الفرنسي في يناير المقبل.

ولم يحصل توديبو على فرصة المشاركة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" الإسبانية فإن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمه مع بايرن ليفركوزن للتخلي عن توديبو خلال الفترة المقبلة.

الصيحفة أضافت بأن الصفقة ستكلف خزائن بايرن ليفركوزن مبلغ 10 مليون يورو وسينتقل في يناير المقبل.

وتابعت الصحيفة بأن برشلونة سيضع في عقد بيع توديبو مع بايرن ليفركوزن خيار الشراء في المستقبل.
وكان برشلونة قد تعاقد مع توديبو في يناير الماضي قادمًا من تولوز الفرنسي لكنه لم يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الكتالوني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 7 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (تسريب)

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

08:54 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status