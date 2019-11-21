نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

اقترب الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة من الانتقال إلى صفوف بايرن ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس بأن نادي بايرن ليفركوزن الألماني يتطلع للحصول على خدمات المدافع الفرنسي في يناير المقبل.



ولم يحصل توديبو على فرصة المشاركة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" الإسبانية فإن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمه مع بايرن ليفركوزن للتخلي عن توديبو خلال الفترة المقبلة.



الصيحفة أضافت بأن الصفقة ستكلف خزائن بايرن ليفركوزن مبلغ 10 مليون يورو وسينتقل في يناير المقبل.



وتابعت الصحيفة بأن برشلونة سيضع في عقد بيع توديبو مع بايرن ليفركوزن خيار الشراء في المستقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع توديبو في يناير الماضي قادمًا من تولوز الفرنسي لكنه لم يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الكتالوني.



ويستعد فريق برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني.