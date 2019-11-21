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"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تسبب تقديم فيلم "الإيرلندي" بالمجان، ضمن عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، في انتعاش دار الأوبرا المصرية.

حيث يتواجد داخل الأوبرا الآن، المئات من عشاق السينما العالمية، ممن حرصوا على الاستيقاظ مبكرا، لضمان حجز مقاعدهم في العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط.

وبدأ فتح شباك التذاكر في ساحة الهناجر منذ العاشرة صباحا، ولا يزال الجمهور يحجزون التذاكر المتوقع نفاذها بعد نصف ساعة من الآن، وسيعرض الفيلم في الواحدة ظهر اليوم الخميس بالمسرح الكبير.

فيلم "الإيرلندي" إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، ومن انتاج نتفلكس، ومن المتوقع منافسته على عدد من الجوائز الأوسكار ٢٠٢٠.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
"الإيرلندي" ينعش الأوبرا في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
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