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بتصميم لبناني.. بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة الكبيرة بيونسيه لقطات جديدة لها من جلسة تصوير أجرتها لمتابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات الجديدة التي ظهرت بها بيونسيه بإطلالة من تصميمات ماركة الأزياء اللبنانية Jeux de Mains.

وكان أحدث ظهور للنجمة بيونسيه، خلال الحفلة الذي ينظمه مغني الراب جاي زي، زوج النجمة بيونسيه سنويًا، وهو حفل خيري باسم Sean Carter Foundation، يجمع من خلاله تبرعات للطلبة الغير قادرين على تكاليف دراستهم بالجامعات.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن بيونسيه شاركت بالحفل، بإطلالة فضية أنيقة مستوحاة من حقبة السيتينيا، والذي احتضنته قاعة Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

أتى ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن استعداد النجمة بيونسيه للعمل على أول تعاون غنائي بينها وبين النجمة الكبيرة أديل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذا الخبر السار أعلن عنه مغني فرقة "وان ريبابلك"، المطرب "ريان تيدر"، وذلك أثناء حوار تليفزيوني أجراه مع Z100.

وقالت "ريان" في حواره أن أديل وبيونسيه ستتعاونان معا في أغنية جديدة ستطرح ضمن ألبوم فريق "وان ريبابلك" الغنائي القادم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية.

وكانت قد ترددت أنباء قوية في الأسابيع الماضية عن استعداد النجمة الكبيرة أديل للعودة للغناء من جديدة، بقرب طرحها لأغنية جديدة، على ما يبدوا ستكون هي الأغنية التي أعلن عنها "ريان تيدر".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه عودة أديل للغناء من جديد، يأتي بسبب ما تشعر به من ارتياح في الفترة الحالية بعد إتمام طلاقها رسميا.

وسبق أن ذكرت "زا ميرور" البريطانية، أن النجمة البريطانية الكبيرة تشعر حاليا بسعادة وحماسة بالغة لما تحمله لها الحياة، وذلك نقلا عن مصادر مقربة منها.

وذكرت "زا ميرور"، أن أديل هيأت نفسها وحياتها للمستقبل بعد نهاية زواجها، وقد توصلت لاتفاق مع زوجها السابق سايمون كونيكي، على التشارك في تربية نجلهما "أنجيلو" الذي يبلغ من العمر ستة سنوات.

ووفقا لوثائق أطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فإن استفاء أوراق الطلاق تم رسميا في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

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