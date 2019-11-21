دبلوماسي سابق: تمثيل السيسي لأفريقيا خلال زيارته إلى ألمانيا كان مشرفًا



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن تمثيل الرئيس السيسي لأفريقيا خلال زيارته لألمانيا كان تمثيلا مشرفا، وقدم رؤية راسخة في أذهان القادة الغربيين والمستثمرين عن أفريقيا.



وأضاف أن الرئيس السيسي تمكن من ربط الاستثمار بالهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، حيث أن مصر أكدت على أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، منوها بأنه لم يعد ممكنا تحقيق الشراكة بين الدول دون توطين التكنولوجيا.



قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في قمة "العشرين وأفريقيا" تعد من أهم جولات الرئيس الخارجية، حيث كان لها طابعين، فتم فيها بحث العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، فضلا على أنه مثل أفريقيا بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.