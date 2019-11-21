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البنتاجون ينفي نية واشنطن لسحب قواتها من كوريا الجنوبية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نفى البنتاجون اليوم الخميس تقريرًا إخباريًا كوريًا جنوبيًا يقول إن الولايات المتحدة تدرس خفضًا كبيرًا في عدد قواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تسهم سيول بشكل أكبر في تكاليف النشر، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان "لا توجد حقيقة على الإطلاق لتقرير تشوسون إلبو بأن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليًا سحب أي قوات من شبه الجزيرة الكورية"، في إشارة إلى الوزير مارك إسبير، الذي قال في وقت سابق انه لم يحط علما بأي تخطيط من هذا القبيل.

وتابع قائلا "كان إسبير في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي حيث اكد مرارًا وتكرارًا التزامنا الصارم تجاه (كوريا الجنوبية) وشعبها. تكشف مثل هذه الانباء عن العيوب الخطيرة وغير المسؤولة لتقرير مجهول المصدر. نحن نطالب تشوسون إلبو بالتراجع عن هذا الخبر فورا. "

في وقت سابق، قطعت واشنطن محادثات تكلفة الدفاع مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بعد مطالبة سيول بزيادة مساهمتها السنوية إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف ما تدفعه الآن، في خلاف نادر للتحالف.

لم يؤكد أي من الجانبين هذه الأرقام علانية، لكن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية وحولها يقدر "بقيمة 5 مليارات دولار ".

تستعد الولايات المتحدة لسحب لوائها في حالة عدم سير المفاوضات مع كوريا الجنوبية كما يريد الرئيس ترامب"، هذا ما نشرته تشوسون إيلبو، نقلا عن مصدر دبلوماسي في واشنطن على دراية بالمفاوضات. وتبلغ أعداد اللواء العسكري حوالي 3000 إلى 4000 جندي. هناك حوالي 28500 جندي أمريكي متمركزين حاليًا في كوريا الجنوبية، والتي لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية الجارة المسلحة نوويًا بعد صراعها في 1950-1953.

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه ليس على علم بأي خطط لسحب 4000 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية إذا فشلت محادثات تقاسم التكاليف. وصرح للصحفيين خلال رحلة إلى فيتنام "نحن لا نهدد الحلفاء بشأن هذا. هذه مفاوضات".

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن تقرير تشوسون "ليس هو الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية".

بموجب القانون الأمريكي، يجب ألا يقل وجود قوات الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية عن 22000 ما لم يبرر وزير الدفاع إجراء مزيد من التخفيضات في الكونغرس.

وقالت تشوسون إن الخفض المحتمل للواء من القوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد نوقش بالفعل مع كبار ضباط القوات الامريكية في كوريا الجنوبية. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن و كوريا الجنوبية سحب القوات الامريكية من كوريا الجنوبية تقرير تشوسون إلبو

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