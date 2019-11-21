إيمان مصطفى و"فيظى" مع ريسيتال البيانو بالمانسترلي غدًا

بعد النجاح الكبير الذى حققته أولى حفلات المركز الدولى للفنون- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تقام ثانى حفلات المركز بقصر المانسترلى، حيث تقدم السوبرانو ايمان مصطفى، والميتزوسوبرانو جولى فيظى بالإشتراك مع عازف البيانو الإسكتلندى جريج مارتن ريسيتال (السوبرانو والميتزو مع البيانو)، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الأعمال لكبار الموسيقيين العالميين، بالإضافة الى الأوبرات العالمية منها: "توسكا"،" عايدة "، "مدام بترفلاى".

تخرجت إيمان مصطفى بتقدير إمتياز من كونسرفتوار القاهرة، ثم تلقت دراستها العليا بباريس على يد الأستاذة كارولين دوما وحصلت على الماجستير والدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، اشتهرت بتقديم شخصية عايدة الأميرة الحبشية في الأوبرا العالمية (عايدة) لفيردي في العديد من الدول منها فرنسا، الصين، المانيا، النمسا ، كما شاركت فى العديد من الاوبرات العالمية منها دور الكونتيسة فى أوبرا زواج فيجارو بباريس، لاترافياتا، الحفل التنكري، توسكا، مدام بترفلاى، الشهامة الريفية ودون جيوفانى ، كما قامت بغناء أعمال لريتشارد فاجنر وشتراوس ويوهان سبستيان باخ مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.

حصلت "مصطفى" على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى فى مسابقة "ماريا كالاس" فى روما 1991، جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون، الجائزة الأولى فى الغناء الأوبرالى والشرقى بمسابقة المجلس الأعلى للثقافة عام 1981....، و مثلت مصر فى مسابقة "مدام بترفلاى" الخامسة باليابان فى 1986 ، كما اختارتها ادارة مهرجان (تاورمينا) الايطالى لتكريمها ومنحها جائزة " الانجاز مدى الحياة " نظراً لما قدمته من اعمال متميزة خلال حياتها الفنية وذلك فى دورته عام 2017 والتى اقيمت على مسرح تاورمينا الاثرى.

بدأ جريج مارتن دراسته الموسيقية بالأكاديمية الملكية الأسكتلندية عام 1972، حصل على الاجازة من الأكاديمية الملكية للموسيقي عام 1973، في عام 1986 كان عضو مؤسس في ثلاثي بارتولدي الذي قدم عدة حفلات بالقاهرة، الأسكندرية، بودابيست، لندن، جلاسجو، مسقط.

تخرجت جولى فيظى عام 2001 من معهد الكونسرفاتوار مع مرتبة الشرف وانضمت الى أوبرا القاهرة فى نفس العام، شاركت فى العديد من الاوبرات منها: مادالينا, جيوفانى و الكونتيسة دى كيبرانو فى "ريجوليتو" لفيردى, مارسيلينا فى "زواج فيجارو" لموزارت, ماريانا فى "السينيور بروسكينو", كلارينا فى "عقد الزواج", ايرنستينا فى "الظروف تصنع اللص" لروسيلينى, امنيريس فى اوبرا "عايدة" لفيردى , سوزوكى فى "مدام بترفلاى " لبوتشينى", السيدة الثانية فى"الناى السحرى" لموزارت، كما قدمت دور أمنيريس فى منطقة الأهرامات عامى 2010 و2017 .