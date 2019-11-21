فتح شباك التذاكر لفيلم "الإيرلندي" بمهرجان القاهرة السينمائي

فُتح منذ قليل، شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، لتوزيع تذاكر فيلم "الأيرلندي"، والذي يُعرض بالمجان لجمهور المهرجان في الواحدة ظهر اليوم الخميس، وهو عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



فيلم "الإيرلندي" إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، ومن المتوقع منافسته على عدد من الجوائز الأوسكار ٢٠٢٠.



تُقام فاعليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.





ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.



