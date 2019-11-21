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ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
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زحام لحجز تذاكر فيلم الارلندي
زحام لحجز تذاكر فيلم الارلندي
شيماء عطية
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تشهد ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الآن، ازدحام كبير من محبي السينما العالمية أمام شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، لحضور العرض الأول لفيلم "الإيرلندي" في الشرق الأوسط.

وكان المهرجان أعلن عرض الفيلم في الواحدة ظهر اليوم الخميس بالمجان.

فيلم "الإيرلندي" إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، ومن المتوقع منافسته على عدد من الجوائز الأوسكار ٢٠٢٠.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)
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مهرجان القاهرة السينماءي فيلم الايرلندي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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