أحمد السقا ومنى زكي في كواليس فيلمهما الجديد

ظافر العابدين، منى زكي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.







أحمد السقا يثير الجدل بارتداءه للنقاب





وأثار "السقا" الجدل بعدما نشر صور من كواليس العمل، ولكنه ظهر بملابس تخفي وجهه ولم يظهر سوى عينه ما جعل جمهوره يتكهن بأنه يرتدي نقاب.



ولكن تبين بعد ذلك أن أحمد السقا كان يرتدي جاكيت هودي باللون الأسود له غطاء للرأس، بحسب ما أوضح مؤلف العمل في تصريحات صحفية له.



وفى سياق آخر، يشار أن الفنان أحمد السقا خاض الماراثون الرمضاني الماضى لعام 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح، والمسلسل بطولة كلا من أحمد السقا، كريم عفيفي، هبة مجدى، هادى الجيار، مى عمر، سلوى عثمان، انجى المقدم،محمد ممدوح، صفاء الطوخى، مجدى بدر، إدوارد،وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.





يواصل الفنان أحمد السقا، تشويق جمهوره بصور من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت" عبر حسابته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي.ونشر "السقا" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر في الصورة من كواليس فيلمه القادم "العنكبوت" بصحبة الفنانه مني زكي التي تشاركه في بطوله العمل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل.والفيلم من بطولة أحمد السقا،