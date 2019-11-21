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جميل حلمى المدير الفنى للإعلاميين يفاضل بين عدة عروض سعودية ومصرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى جميل حلمى المديرالفني السابق للفريق الأول للكرة بنادى الإعلاميين عدة عروض محلية وأخرى خليجية خلال الفترة الماضية تمهيداً للتعاقد مع أحدها خلال الفترة القادمة حيث عمل خلال المواسم الماضية في الإعلاميين إذ تولي منصب المدير الفنى للفريق الأول أكثر من مرة وحقق معه نتائج طيبة وحصل على المركز الرابع بالمجموعة الأولى " الصعيد " فى الموسم الماضى .

ويفاضل جميل حلمى بين هذه العروض لاختيار الأفضل منها خلال الفترة المقبلة رافضاً الكشف عن هوية هذه العروض إحتراماً للمفاوضات التى مازالت تتم حالياً في الغرف المُغلقة .

وكشف حلمى أنه تلقى أكثر من عرض من أندية الصعيد والقاهرة بدورى القسم الثانى  بجانب العروض الخليجية مشيراً إلى أنه العمل في مصر خلال هذا الموسم لظروف أسرية .

كما أكد جميل حلمى أنه إعتذر لبعض الفرق بمجموعة الصعيد نظراً لقلة إمكانياتها المادية مضيفا أنه مرشح لتدريب أكثر من نادي جماهيري في دورى القسم الثانى  .

ويذكر أن جميل حلمى كان قد حقق إنجازا كبيرا بصعود نادى الجبلين لدوري ركاء السعودي للمحترفين ( دوري الدرجة الأولى)  ونجح  في تقديم موسم قوي تحدثت عنه جميع وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية .

وسبق لجميل حلمى اللعب لأندية أسوان وبلدية المحلة والزمالك فى عصرهم الذهبى وخاض فترة إحترافية بدورى الدرجة الثانية بألمانيا .   
الجدير بالذكر أن جميل حلمى تولى في الموسم الماضي تدريب نادي الإعلاميين وحقق معه المركز الرابع بعد أن تعثرت نتائجه فى بداية الموسم ورحيل ضياء درويش المدير الفنى الذى صعد بالإعلاميين فى الموسم الماضي إلا أن التوفيق غاب عنه فى بداية الموسم وبعدها تولى حلمى المهمة الفنية للإعلاميين وحقق معه نتائج رائعة وكان منافسا قويا لأكبر الفرق بمجموعة الصعيد .

كما حصل جميل حلمي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين على أفضل مدير فني في المجموعة الأولى “الصعيد” بدوري القسم الثاني عن شهر ديسمبر الماضي.

ونال جميل”اللقب بعد منافسة مع مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان  وعصام مرعي  المدير الفني لفريق سوهاج.

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