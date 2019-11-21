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تأجيل فتح شبابك تذاكر فيلم "الإيرلندي"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
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فيلم الايرلندي
فيلم الايرلندي
شيماء عطية
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أعلن القائمون على شباك التذاكر فيمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، تأجيل فتح شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" إلى العاشرة بدلا من التاسعة ونصف صباحا لطبع جميع التذاكر وتوزيعها على الجمهور.

فيلم "الأيرلندي" إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، ومن المتوقع منافسته على عدد من الجوائز الأوسكار ٢٠٢٠.

تُقام فاعليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

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مهرجان القاهرة السينماءي فيلم الايرلندي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

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