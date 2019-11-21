ديانا كرزون تتألق في لاس فيجاس وسط حضور تجاوز 3 آلاف متفرج (صور)

تألقت جوهرة الطرب العربي ديانا كرزون، في أولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا "فندق باريس لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية ليشكل هذا الحضور سابقة في تاريخ الحفلات الفنية في أمريكا، وسطر الحضور الكبير للجاليات العربية الذي سعى لحضور هذا الحدث الفني الكبير من مختلف الأعراق التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخا جديدا للفن والطرب الأصيل.

وأمام سحر الصوت والأداء الراقي وتراقص نبضات الحضور ومشاعرهم التي تعالت بالآهات، أطلت جوهرة الطرب العربي ديانا كرزون على جمهورها برفقة منظم الحفل ربيع رضا لتبدأ بتقديم برنامجها الفني والذي حمل تنوعا رسمت من خلاله وبذكائها وقوتها والثقة التي تتمتع بها ، ليلة استثنائية في تاريخ الحفلات التي تقام في امريكا ليصدح الحضور بإطلاق عبارات الاعجاب بهذا الأداء الراقي بعد ان اعادتهم لأيام الفن والطرب الأصيل لتكتسب اعجاب الحضور وتحقق نجاحا جديدا يضاف الى سلسلة نجاحاتها في مسيرتها الفنية بعد ان ارتوى هذا الجمهور من صوتها الذي كان اشبه بتيارات شلال متدفق بكل قوة وثبات .

لتختتم هذه الليلة الاستثنائية من ليالي الطرب والفن الأصيل بوقوف هذا الجمهور الكبير مصفقا لجوهرة الطرب العربي الفنانة ديانا كرزون على الأداء المتميز بعد ان قدمت أجمل الأغنيات الطربية بصوتها الشجي.