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أنشطة وخدمات.. تعرف على دور الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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أصبح للاتحادات الطلابية دورٌ هام في الجامعات المصرية العامة والخاصة، لأنها تساهم في الوعي الطلابي وتساعد الطالب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية .

تساهم الاتحادات الطلابية فى توعية الطالب أخلاقيا واجتماعيا وتعمل على صناعة طالب قيادي قادر على بث الروح بين الطلاب في المساهمة والمشاركة فى الأنشطة الطلابية في الجامعية.

كما تساهم الاتحادات علي نشر الروح المعنوية بين الطلاب وتنمية المهارات الطلابية  بالرياضة  والفن والشعر والثقافة والعديد من الأنشطة المختلفة.

وقبل بداية الانتخابات الطلابية، تنشر الجامعات شروط تفصيلية من أجل ترشح الطلاب لعضوية الاتحاد، وهي تتمثل في التالي:

1.أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2.أن يكون اجتاز عامين بالجامعة.

3.ألا يكون راسب بأي عام من الأعوام الماضية.

4.أن يكون حسن السمعة.

5.أن يكون معروف بين زملاءه بالسيرة الحسنة.

6.ألا يكون صادر ضده أي شكاوي من الطلاب.

وبعد ترشح الطلاب وفوزهم، يقومون بتنظيم الاجتماعات بين الأسر الطلابية على مستوي الكلية من أجل  أنشاء الأسر الطلابية الجديدة  وذلك لإعداد برامج مناسبة وملائمة  للطلاب بالكلية تساعدهم علي حل مشاكلهم وأيضاٍ تساعدهم على مشاركة الأنشطة الطلابية المختلفة بالجامعة.

وقبل أن يتم تكوين الأسرة يجب أن يأخذ رئيس الاتحاد الموافقة من الكلية علي ريادة الأسرة وتأسيسها والأشراف عليها بأحكام ولوائح .

وتعلن الاتحادات عن الأنشطة المختلفة التي يجب أن يشارك فيه الطلاب لرفع الروح المعنوية بينهم ولن يقتصر دور الجامعة على تلقين الدروس للطلاب فقط، إنما للجامعة دور عظيم في توعية ومساعدة الطالب على المشاركة في الأنشطة الطلابية مثل النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي وإتاحة فرصة مناسبة من أجل مشاركتهم الفعالة في الأنشطة.

من جانبه قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن العملية الانتخابية في الاتحادات الطلابية، بأنها تتميز بالمظاهر الحضارية وذلك بسبب المنافسة بين الطلاب،  مضيفا أن من مظاهر الديمقراطية بأن 20 كلية خاضت المنافسة في الانتخابات.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أكد على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

في سياق آخر قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس بأن  اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة.

ونصحهم بضرورة أن يتحلوا بالموضوعية وعدم ترك العنان لانفعالاتهم لأنهم من يقودون الرأي العام داخل كلياتهم، مشددا على أن  أساس العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة لابد وأن تتم من خلال النقاش والتواصل في إطار أخلاقي محترم، لافتا أن صوت جميع الطلاب مسموع من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في الاتحاد.

وقال إن من ينتسب لجامعة عين شمس لابد أن يكون طالبا حقيقيا للعلم، أنتم قدوة لغيركم، موجها الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب، وأن يكون العمل العام جزء من تكوينهم مع ضرورة التحلي  بروح الفريق.

كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة،  فليس الهدف تحقيق الجوائز ولكن مجرد المشاركة في النشاط هو الهدف الأسمى الذي نسعى للوصول إليه.
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