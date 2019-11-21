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عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
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عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد رمضان متولي
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تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشارك بفيلمه "لما بنتولد" ضمن برنامج بانوراما الفيلم المصري في المهرجان.

 

وارتدى عمرو عابد بدلة من la maison de gamil بمساعدة الستايلست ندا حسام.

 

يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة لفيلم لما بنتولد في المهرجانات كان بدايتها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

 

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك". وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه دماغ شيطان في شهر ديسمبر، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.

 

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

 

أدائه المميز وفرضه لشخصيته التمثيلية وبراعة تقمصه، خلف انطلاقته القوية وتعاونه مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم القدير أحمد فؤاد سليم في فيلم عائلة ميكي، النجم آسر ياسين في مسلسل البلطجي وفيلم فرش وغطا، النجمة غادة عبد الرازق في مع سبق الإصرار والكابوس، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل اسم مؤقت، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

 

وفي 2017، شارك النجم في مسلسلي لا تطفئ الشمس الذي نافس في الموسم الرمضاني، والمسلسل الناجح ولاد تسعة، وبجانب مسلسل للحب فرصة أخيرة، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم ليل\خارجي والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه النجم كريم قاسم.

عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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