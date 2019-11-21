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روسيا تسيطر على قاعدة جوية في سوريا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
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الشرطة العسكرية الروسية
الشرطة العسكرية الروسية
وكالات
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سيطرت الشرطة العسكرية الروسية، على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري.

 

وذكرت الشرطة العسكرية الروسية، أن قاعدة سيرين الجوية، كانت مركزا للقوات الأميركية قبل انسحابها مؤخرا.

 

والجدير بالذكر، أن قاعدة سيرين الجوية ثاني قاعدة أمريكية سابقة تتمركز فيها القوات الروسية بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي.

 

ونشرت القوات الروسية مروحيات وأنظمة صاروخية الأسبوع الماضي في مطار القامشلي شمال شرقي روسيا، وأقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر هناك.

 

وعرضت قناة تلفزيونية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في القاعدة الجديدة.

 

وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل، لكن سيلي ذلك وصول المزيد وفق ما ذكرت المحطة.

 

ولروسيا منشأتان عسكريتان دائمتان في سوريا، هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية تستخدم لتنفيذ ضربات جوية على فصائل المعارضة السورية، وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط.

 

ولم يتضح إن كانت القاعدة الجديدة ستكون دائمة، لكن إقامتها تشير إلى أن موسكو تسعى لسيطرة أكبر على مجريات الأمور قرب الحدود التركية، حيث ينفذ البلدان دوريات مشتركة.

 

وتهدف تلك الدوريات، التي اتفق عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان، إلى ضمان خلو المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.

 

ويأتي الانتشار الروسي بعد أقل من شهر من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة عقب قرار مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات من بعض المناطق في سوريا.

 

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الكلمات المفتاحية

قاعدة عسكرية قاعدة جوية سوريا روسيا

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