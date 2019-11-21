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أحمد عصام يقود أوركسترا الألعاب النارية في ختام كأس الأمم الأفريقية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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أحمد عصام
أحمد عصام
أحمد رمضان متولي
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يستعد الفنان أحمد عصام، للمشاركة في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والذي سينظم غدًا 22 نوفمبر باستاد القاهرة.

 

ويحضر احمد عصام عرضا مشوقا يحمل عدة مفاجآت تليق بهذا الحدث الضخم و الذي سيكشف تفاصيله في حفل الاختتام.

 

الجدير بالذكر أن أحمد عصام حقق نجاحا كبيرا في حفل الافتتاح وقد نال عرض الألعاب النارية اعجاب وإشادة الجميع سواء في مصر أو على مستوى العالم.

 

ويعد عصام أول من ادخل عروض الفايرووركس إلى العالم العربي و تفوق على نفسه بالعروض المبهرة التي يقدمها في كل حفل وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات ليضاهي أفضل العاملين في هذا المجال عالميا.

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