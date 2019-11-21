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بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
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شيما الحاج
شيما الحاج
الفجر الفني
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أثارت الفنانة شيما الحاج، الجدل بعد ظهورها أمس، ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد ذلك الظهور الأول لـ شيما الحاج، بعد خروجها من السجن، على خلفية اتهامها بالتحريض على نشر الفسق والفجور، بعد نشر كليبات خليعة لها.

إطلالة شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان طويل أسود مكشوف، مما أثار الجدل حولها وانتشرت إطلالتها بشكل موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة بحث الصور عن شيما الحاج

شيما الحاج تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

وتصدرت صور الفنانة شيماء الحاج في مهرجان القاهرة، مؤشرات البحث على جوجل، خاصة أنه يعد الظهور الأول بعد خروجها من السجن، وتسبب ذلك في تعرض إداراة مهرجان القاهرة السينمائي لانتقادات عديدة، لاستضافة فنانة كانت متهمة في قضية مخلة بالأداب العامة.


حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نذكر أنه افتتحت أمس، فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أٌيم في دار الأوبرا المصرية، وحضره مجموعة كبيرة من الفنانين في مصر والعالم العربي والغربي، وقدم حفل الافتتاح الفنانة دينا الشربيني، والفنان خالد الصاور، ولفنان أحمد داوود.


وتألقت الفنانات بأزيائهن، فكان من أبرز من خطفت الأنظار في الحفل الفنانة هنا الزاهد، التي خطفت الانظار بفستانها الأسود المميز والأنيق، وأيضا أثارت الفنان رانيا يوسف، الجدل، بعد ظهورها بفستان مكشوف من الظهر، كما ظهرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بحجاب في المهرجان وهو الأمر الذي أثار الجدل حولها بشكل كبير.


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