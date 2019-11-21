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الكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (تسريب)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

 

ووفقا للصورة المسربة، فأن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جاء في المركز الخامس برصيد 207 نقطة، بينما الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019 هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد أن جاء في المركز الأول بحصوله على 578 نقطة، وفي المركز الثاني الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة، وفي المركز الثالث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة، وحل السنغالي ساديو ماني رابعا برصيد 322 نقطة.

 

واحتل البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، في المركز السادس بحصد 199 نقطة، ثم البرازيلي، أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول، في المركز السابع بحصد 163 نقطة، وفي المركز الثامن الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ، بحصد 127 نقطة، وفي المركز التاسع المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام حاصدًا 23 نقطة بالتساوي مع الهولندي فرانك دي يونج لاعب وسط برشلونة ، يليهم حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة حاصدًا 24 نقطة.

 

 ومن المنتظر أن يُقام حفل أفضل لاعب في العالم لجائزة فرانس فوتبول في الثاني من شهر ديسمبر المقبل على  مسرح دو شاتليه الفرنسي.

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