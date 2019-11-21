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نجمات فروزين يحتفلن بوضع أسمائهن على ممر الشهرة بهوليوود

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل كل من النجمة كريستن بل والنجمة إيدينا مينزل، بوضع أسمائهن على ممر الشهر الخاص بنجوم هوليوود تقديرا لما قدمنه من إنجازات بمشاركتهن في فيلم الرسوم المتحركة الأنجح في التاريخ "فروزين".

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من احتفال الثنائي بوضع نجمتهن في احتفالية مشتركة، حضرها عدد كبير من رجال الإعلام والصحافة.

يأتي ذلك بعد أن احتفلت كريستين ومعها إيدينا في صالة عرض "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بالعرض الخاص الأول للجزء الثاني المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين 2".

ويعتبر فيلم "فروزين 2"، واحدا من ضمن أفلام ديزني التي طرحت خلال العام الجاري، بعد فيلم "توي ستوري 4" وفيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي الذي يعتبر أحد أفلام ديزني المطروحة كنسخة سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.

وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".

وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".

ومن الأفلام السينمائية الحية التي من المقرر طرحها قريبا من إنتاج شركة ديزني، فيلم مولان، الذي طرحت نسخته الأصلية بالرسوم المتحركة في فترة الألفينيات، وكذلك فيلم "ليتل ميرميد" الذي أعلن ديزني عن طرح نسخة سينمائية حية منه قريبا من بطولة المغني الشاب ونجم فريق وان دايركشن البريطاني "هاري ستايلز".

ومن أبرز الأفلام التي تعمل ديزني على صناعتها حاليا لطرحها كنسخة سينمائية حية في المستقبل، فيلم 101 Dalmatians، الذي تشارك في بطولته النجمة إيما ستون وتقوم بتصويره حاليا في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة سيدة أعمال جشعة، مهووسة باسم "كرويلا دو فيل"، التي تجسدها إيما، باقتناء فرو الحيوانات بمختلف فصائلها، وتستغل جميع نفوذها وثروتها للحصول على فرو أندر الحيوانات.

ويصادف "كرويلا" أحد الموظفين بشركتها، يمتلك أسرة كبيرة من الكلاب البيضاء المرقشة بالأسود، من سلالة كلبه الخاص وأنثاه التي تمتلكها زوجته.

ويبلغ عدد هذه السلالة من الجراء، 101 جرو، وتحاول "كرويلا" التي تجسدها النجم إيما ستون، الحصول عليهم لسلخهم والحصول على الفرو الخاص بهم لتصنع منه معطف لها.

جدير بالذكر أن هذه لن تكون النسخة السينمائية الحية الأول التي تطرح من فيلم 101 Dalmatians، حيث سبق لشركة ديزني طرح الفيلم في نسخة سينمائية حية على جزئين في عام 1996 من إخراج ستيفن هيريك، وفي عام 2000 من إخراج كيفن ليما، وجسدت شخصية "كرويلا دو فيل" في الجزئين النجمة الكبيرة "جلين كلوس"، وشارك في أدوار البطولة الرئيسية بالجزء الأول، جيف دانيالز، وجولي ريتشاردسون، وجون بلورايت.

في حين شارك في بطولة الجزء الثاني كل من "لون جرفود"، وأليس إيفانس، وتيم مكلنيرني، وجيرارد ديبارديو.
ومن المرتقب طرح النسخة الحديثة من فيلم 101 Dalmatians للنجم إيما ستون بحلول عام 2021.
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