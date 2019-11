قأمازون تعلن طرحها لموسم ثاني من مسلسل The Lord of the Rings

وذلك بإعلان الشركة رسميا عن وجود موسم ثاني للمسلسل سيطرح بعد نهاية الموسم الأولـ وسيبدأ تصويره بعد نهاية عرض الموسم الأول.



وقررت شركة أمازون في قسمها المختص بالإنتاج الفني، عن نيتها لصناعة مسلسل تليفزيوني لثلاثية ملك الخواتم الشهيرة The Lord of the Rings، التي سبق وأن طرحت في ثلاثية سينمائية أعوام 2000 و2001 و2002.



وقالت صحيفة ديلي ميل أن التجديد المبكر للمسلسل، سيجعل المدة بين عرض موسميه قصيرة، فيتوقع أن لا تتخطى الفترة الزمنية بينهما مدة العام.



وتحكي ثلاثية ملك الخواتم المستوحاة من رواية تحمل العنوان نفسه، عن عالم خرافي متواجد في منطقة باسم الأرض الوسطى، يحوي صراعا بين الخير والشر، يضم البشر ومخلوقات الاوركس.



ويدير هذا الصراع، شخصية الشر الرئيسية "ساورون" الذي يقوم بصناعة خاتم قوة يسيطر من خلال قوته الهائلة على العلام.



ويقف في مواجهة هذا الشهر شخصيات باسم جاندلف التي جسدها النجم ايان مكلين في النسخة السينمائية، وليجولاس وفرودو وأراجون، وغيرهم من الشخصيات التي قدمها المخرج بيتر جاكسون بإبداع غير مسبوق في النسخة السينمائية.



وغير مؤكد حتى الآن حقيقة ظهور أي من الشخصيات التي جسدت الثلاثية في النسخة السينمائية بين الشخصيات التي ستظهر في النسخة التليفزيونية.



عبرت شبكة أمازون عن ثقتها في نجاح الموسم الأول المرتقب من النسخة التليفزيونية التي ستطرح لفيلم The Lord of the Rings، والذي تستعد لبدء تصويره قريبا.