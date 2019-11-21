Advertisements
Advertisements
Advertisements

قأمازون تعلن طرحها لموسم ثاني من مسلسل The Lord of the Rings

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

عبرت شبكة أمازون عن ثقتها في نجاح الموسم الأول المرتقب من النسخة التليفزيونية التي ستطرح لفيلم The Lord of the Rings، والذي تستعد لبدء تصويره قريبا.

وذلك بإعلان الشركة رسميا عن وجود موسم ثاني للمسلسل سيطرح بعد نهاية الموسم الأولـ وسيبدأ تصويره بعد نهاية عرض الموسم الأول.

وقررت شركة أمازون في قسمها المختص بالإنتاج الفني، عن نيتها لصناعة مسلسل تليفزيوني لثلاثية ملك الخواتم الشهيرة The Lord of the Rings، التي سبق وأن طرحت في ثلاثية سينمائية أعوام 2000 و2001 و2002.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن التجديد المبكر للمسلسل، سيجعل المدة بين عرض موسميه قصيرة، فيتوقع أن لا تتخطى الفترة الزمنية بينهما مدة العام.

وتحكي ثلاثية ملك الخواتم المستوحاة من رواية تحمل العنوان نفسه، عن عالم خرافي متواجد في منطقة باسم الأرض الوسطى، يحوي صراعا بين الخير والشر، يضم البشر ومخلوقات الاوركس.

ويدير هذا الصراع، شخصية الشر الرئيسية "ساورون" الذي يقوم بصناعة خاتم قوة يسيطر من خلال قوته الهائلة على العلام.

ويقف في مواجهة هذا الشهر شخصيات باسم جاندلف التي جسدها النجم ايان مكلين في النسخة السينمائية، وليجولاس وفرودو وأراجون، وغيرهم من الشخصيات التي قدمها المخرج بيتر جاكسون بإبداع غير مسبوق في النسخة السينمائية.

وغير مؤكد حتى الآن حقيقة ظهور أي من الشخصيات التي جسدت الثلاثية في النسخة السينمائية بين الشخصيات التي ستظهر في النسخة التليفزيونية.
Advertisements

أخبار تهمك

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (تسريب)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

08:54 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status