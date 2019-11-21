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كيم كارداشيان تشارك بحفل بجوائز "American Influencer"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان بحفل جوائز American Influencer بإطلالة حمراء أنيقة مستوحاة من الزي الصيني التقليدي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول كيم للسجادة الحمراء بالحفل، الذي اختيرت به لتقديم واحدة من جوائزه الرئيسية.

يأتي ذلك بعد أن قررت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الاستعانة بثلاثة حراس خاصين، خلال إجراءها لجلسات التصوير التي ستقوم بها مستقبلا وكان آخرها جلسة تصوير ظهرت بها بمجموعة كبيرة من المجوهرات بقيمة 30 مليون دولار.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن جلسة التصوير التي ظهرت بها كيم برفقة شقيقاتها كلوي وكروتي، كانت في الأصل للترويج لعطر جديد تابع لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكيم، KKW.

ويعمل الشقيقات كارداشيان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.

وظهر الثلاثي كارداشيان في جلسة تصوير جديدة، روجن من خلالها لعطر جديد يطرح ضمن ماركة مستحضرات التجميل التابعة لكيم كارداشيان بعنوان KKW.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات جلسة التصوير نقلا عن الحساب الخاص لكيم كارداشيان على موقع تبادل الصور إنستجرام.

كما سبق لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان نشر لقطات جديدة لها تظهر بها مرتدية لعدد من الإطلالات من ماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جلسة التصوير الترويجية لملابس SKIMS، استغلت بها كيم كارداشيان اجتماع شقيقاتها كايلي وكورتني، خلال حفل عيد ميلادها، وكذلك 8 سيدات من أصدقائهن.

وأوضحت الصحيفة أن كيم، ضمتهن جميعا للجلسة التصوير بعد ارتدائهن لأزياء مختلفة من أزياء ماركتها الخاصة للملابس الداخلية، والتي يسهم في تصميمها زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست.

والحقت كيم الصورة التي نشرتها لها وصديقاتها، بكشفها عن ان هناك جروب شات، يتحدثن خلاله خاص بهم باسم LIFERS، بمعنى عشاق الحياة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات التي نشرتها كيم على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، وقد حظيت بتفاعل كبير من متابعيها.

ووفقا لمجلة TMZ، فإن كيم كارداشيان حققت خلال مطلع شهر أكتوبر الجاري، أرباح بقيمة 2 مليون دولار في غضون دقيقتين فقط، بسبب طلبات الحجز الكثيرة التي تلقتها حين قامت بنشر لقطات لها وهي ترتدي عدد من إطلالات ماركة SKIMS.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن هذا كان سبب إعادة نشر كيم كارداشيان للقطات جديدة على حسابها على أنستجرام لتشجع متابعيها للإقبال على مزيد من طلبات الحجز.
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