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الكشف عن المرشحون لجوائز جرامي 2020

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز الجرامي، عن الفنانين المرشحين لجوائز الدورة المرتقبة للحفل التي تقام في يناير مطلع 2020 القادم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حفل الجرامي سيقام تحديدا في يوم 26 من شهر يناير، وقد اختيرت لتكون المقدمة الرسمية للحفل النجمة الكبير ايشيا كيز.

وتلقى عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في العالم العديد من الترشيحات لجوائز رئيسية، ومنهم تايلور سويفت ولويس كابالدي، اللذان ترشحا لجائزة أفضل أغنية للعام.

بالإضافة لكل من بيلي إيليش التي ترشحت أغنيتها "باد جاي" وليزو التي ترشحت أغنيها "تروث هرتز"، ولانا ديل راي وليدي جاجا، الذين ترشحوا جميعا لنفس الفئة أفضل أغنية في العام.

ويأتي ضمن المرشحين لجوائز أخرى مثل ألبوم العام، النجم إيد شيران، وثوم يورك، وفريق "زا كيميكال برزورس"، وفريق "زا كنباري".

وضمت قائمة أفضل البوم للعام كل من ألبوم “I، I” للنجم Bon Iver وألبوم “Norman F—ing Rockwell!” للنجمة Lana Del Rey وألبوم “When We All Fall Asleep، Where Do We Go?” للنجمة "بيلي إيليش"، وألبوم “Thank U، Next” للنجمة أريانا جراندي، وألبوم “I Used To Know Her” للفنانة H.E.R. وألبوم “Cuz I Love You” (Deluxe) للمغنية "ليزو"، وألبوم “Father of the Bride” لفريق Vampire Weekend وألبوم بعنوان Seven أو 7 لمغني الراب الشهير Lil Nas X.

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