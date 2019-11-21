شاهد.. جولة داخل مصنع ثاني أقوى سلاح على الكوكب وتملكه دول عربية (فيديو)

تعد راجمات الصواريخ أحد الأسلحة الثقيلة، التي توفر للقوات الأرضية قوة نيرانية هائلة، تمكنها من تدمير تجمعات القوات المعادية عن بعد، ويوجد منها راجمات ثقيلة وأخرى خفيفة لا يزيد عدد صواريخها عن 6 صواريخ.





وأعلنت روسيا منذ فترة عن إنتاج راجمات ثقيلة يزيد عدد صواريخها عن 12 صاروخا، وراجمات خفيفة مثل راجمة "سميرتش" التي تعد ثاني أقوى سلاح على الكوكب ومجهزة بستة صواريخ فقط، لتكون واحدة من أفضل راجمات الصواريخ الخفيفة، التي تمتلك مرونة كبيرة وقدرة على المناورة عند استخدامها في الحروب البرية، بحسب موقع "روس أبرين إكسبورت" الروسي.





ويمكن استخدام راجمة "سميرتش" لضرب أهداف معادية تشمل مواقع المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة، والمنشآت العسكرية، وهي من أفضل راجمات الصواريخ التي تم إنتاجها للجيش الروسي.





وتزن المركبة محملة بقذائفها الصاروخية وطاقمها إلى أكثر من 23 طن، ويمكنها إطلاق صواريخها خلال 20 ثانية.





ويتكون طاقم تشغيل الراجمة الصاروخية من فردين، ويصل مداها إلى ألف كم، وسرعتها تصل إلى 90 كم / الساعة.





وتتمتع "سميرتش" بنظام تأمين للطاقم، كما يمكنها مغادرة موقع إطلاق الصواريخ خلال فترة لا تتجاوز دقيقة واحدة، لزيادة نسبة تأمين موقعها من الهجمات المضادة.





وتمتلك كل من الجزائر والإمارات والكويت، هذه المنظومة المتطورة.











