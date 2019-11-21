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ريانا تروج لخط أزيائها الجديد عبر الإنستجرام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
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ريانا
ريانا
مرنا مجدي
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نشرتالفنانة العالمية ريانا، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" سلسلة من الصور اللافتة للنظر لنفسها، بما في ذلك بعض الصور حيث تتباهى بالبكيني في حمام سباحة، للمساعدة في الترويج لخط أزيائها.

ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، تحب السباحة في وقت متأخر من الليل، وهي تعرف كيف تبدو جيدة وهي تفعل ذلك!، حيث شاركت المطربة العديد من الصور الجديدة لنفسها على انستجرام، كان من المفترض أن يساعد هذا المنصب في الترويج لقسم الأزياء والإكسسوارات، ومن هو أفضل شخص للترويج أفضل من المصمم نفسه.

في بعض الصور يمكن رؤية ريانا، وهي ترتدي بيكيني صغير تحت قميص مفتوح باللون الأخضر، وآخر باللون الأسود والأصفر منقوش، وهي تمشي حول بركة السباحة، وفي غيرها تلتقط صورة في نفس الزيّ مفتوح من الصدر لأعلى، وكانت أيضًا ترتدي بعض النظارات الشمسية باللون البني والأسود في جميع الصور، وقامت بالتعليق ب عنوان الموقع FENTY.com.

شارك معجبو ريانا بعض التعليقات الإيجابية عند تعليقهم على صورها، حيث كتب أحدهم: "أنا أحبك، تبدين مذهلة، وأنا فخور بكِ"، وكتبت أخرى: "لا يمكن أن تخطئ" وكتبت ثالثة بجرأة: "ليتني كنت في ذلك الماء".


ريانا تعرف دائمًا كيف تبدو جميلة في مختلف الأزياء، ويبدو أن تدوينتها تلهم معجبيها على أساس لا نهاية له! لا يمكننا الانتظار لنرى ما ستشاركنا به لاحقًا.
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