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رسالة من نائب ترامب إلى الشعب الإيراني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
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المظاهرات الإيرانية
المظاهرات الإيرانية
وكالات
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بعث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 

وكتب بنس، تغريده عبر حسابه على موقع تويتر: "رسالة الولايات المتحدة واضحة: الشعب الأميركي يقف إلى جانب شعب إيران".

 

وكان بنس، قد أعلن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، انتقد مايك بنس، استخدام السلطات الإيرانية سياسة القمع تجاه المحتجين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

 

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "بينما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا، يستمر النظام في طهران في استخدام العنف والاعتقال لقمع الشعب".

 

وخرجت المظاهرات في إيران، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية رفع أسعار الوقود، في ظل أزمة اقتصاديّة حادة تعانيها البلاد، بسبب عقوبات أميركية على خلفية برنامجها النووي.

 

وبدأت المظاهرات بقطع طرق رئيسيّة في العاصمة طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى، وأحرقت خلالها محطّات وقود وهوجمت مراكز شرطة وتعرضت متاجر للتخريب.

 

وأكدت السلطات الإيرانية مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من قوات الأمن قُتلوا "بالسلاح الأبيض" بأيدي من وصفتهم "مثيري شغب". غير أن منظمة العفو الدولية أشارت الثلاثاء إلى عدد أعلى بكثير.

 

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إنه يُعتقد أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا وأن الحصيلة الفعلية يمكن أن تكون 200 قتيل.

 

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من التقارير التي تفيد بأن الذخيرة الحية تسببت في "عدد كبير من الوفيات".

 

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن طهران خرجت "منتصرة" وموحدة من الاضطرابات التي شهدتها في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى مشاهد التظاهرات المؤيدة للسلطة في عدة مدن التي بثها الإعلام الحكومي.

 

وقال روحاني في كلمة أمام مجلس الوزراء إن "الشعب الإيراني بدد مخططات العدو في حوادث مختلفة، وإحباط مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيين".

 

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعلن قبل يومين أن إيران "دحرت العدو".

 

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الكلمات المفتاحية

نائب ترامب رسالة ايران امريكا المظاهرات الايرانية الشعب الايراني

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