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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019.. مشاهدة مواجهات كأس مصر بث مباشر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق بعض المباريات الهامة اليوم الخميس 21 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة بتروجيت ضد سبورتنج في كأس مصر، نظرًا لتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك مشاركة المنتخب الأول في تصفيات الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور التمهيدي الثالث"

بتروجيت ضد سبورتنج، تقام المباراة في تمام 1:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و12:45 مساءًا بتوقيت تونس، و11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش.

الجزيرة بالضبعة ضد السنبلاوين، تقام المباراة في تمام 1:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و12:45 مساءًا بتوقيت تونس، و11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش.

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