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الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، 21 نوفمبر 2019، أشارت فيه إلى أن الجو يسوده طقس معتدل على كافة الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة ليلاً والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 12 25

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 13 24

الإسكندرية 13 25

بلطيم 14 25

مطروح 12 23

السلوم 12 24

سيوة 12 25

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 08 24

السويس 11 25

العريش 09 23    

رفح 09 22

رأس سدر 11 26

نخل 03 22

نويبع 19 24        

طابا 10 23

كاترين 02 21

الطور 16 25      

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 09 26

أسيوط 11 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 15 29    

أسوان 17 29      

أبوسمبل 16 28   

الوادى الجديد 15 28

شلاتين 19 28

ابو رماد 21 28   

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الخميس الأرصاد

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