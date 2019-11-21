لقاء محبة بين الأساقفة والكهنة بالمنيا

اجتمع أصحاب النيافة الأنباباسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج، والأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى كهنة إيبارشيتي سوهاج والمنيا.



بدأ اللقاء بالقداس الإلهى الذي ترأسه الأنبا يوسف أبو الخير، وشاركه فى الذبيحة الإلهية الأنبا باسليوس، والأنبا عمانوئيل عياد، والأنبا بطرس فهيم، وكهنة إيبارشيتي سوهاج والمنيا، حيث أعطى الأنبا عمانوئيل كلمة بعنوان (تهدئة العاصفة) وربطه بالحياة والخدمة الكهنوتية.



تخلل اللقاء فقرة تعارف وتبادل خبرات بين الكهنة، وفي نهاية اللقاء شكر الأنبا بطرس الأنبا باسيليوس على مبادرته، كما شكر أيضًا أصحاب النيافة الأجلاء، والآباء الكهنة التابعين لإيبارشيتي المنيا وسوهاج



ومن ناحية أخرى شكر الأنبا باسيليوس الآباء الأساقفة على حضورهم ومشاركتهم، وتمنوا جميعًا أن تستمر هذه اللقاءات الأخوية، وعقب نهاية اللقاء التقطت بعض الصور التذكارية.