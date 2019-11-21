تعرف على أبرز إنجازات شوقي غريب قبل نهائي أمم أفريقيا للشباب

نجح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، في قيادة منتخب الفراعنة الصغار للصعود إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.





جاء ذلك بعدما حقق المنتخب الوطني فوزًا كاسحًا على جنوب إفريقيا، بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





ويخوض المنتخب الأوليمبي نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في ختام البطولة.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم إنجازات شوقي غريب التدريبية من خلال التقرير الآتي:-





يعد الإنجاز الأبرز والوحيد للكابتن شوقي غريب في عالم التدريب، هو المركز الذي حققه بكأس العالم للشباب والتي أقيمت بالأرجنتين عام 2001.





وقاد شوقي، منتخب الشباب لتحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، بحصد الميدالية البرونزية في مونديال الشباب بالأرجنتين نسخة 2001.





ويعتبر شوقي غريب هو المصري الوحيد الذي شارك في الأولمبياد مرتين، حيث شارك كلاعب مع المنتخب الوطني في أولمبياد لوس أنجلوس الأمريكية عام 1984، وخرج المنتخب الوطني من دور الثمانية بعد الهزيمة من المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.



