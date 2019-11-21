Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أبرز إنجازات شوقي غريب قبل نهائي أمم أفريقيا للشباب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:03 ص
Advertisements
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد الصو
Advertisements
نجح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، في قيادة منتخب الفراعنة الصغار للصعود إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

جاء ذلك بعدما حقق المنتخب الوطني فوزًا كاسحًا على جنوب إفريقيا، بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الأوليمبي نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في ختام البطولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" أهم إنجازات شوقي غريب التدريبية من خلال التقرير الآتي:-

يعد الإنجاز الأبرز والوحيد للكابتن شوقي غريب في عالم التدريب، هو المركز الذي حققه بكأس العالم للشباب والتي أقيمت بالأرجنتين عام 2001.

وقاد شوقي، منتخب الشباب لتحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، بحصد الميدالية البرونزية في مونديال الشباب بالأرجنتين نسخة 2001.

ويعتبر شوقي غريب هو المصري الوحيد الذي شارك في الأولمبياد مرتين، حيث شارك كلاعب مع المنتخب الوطني في أولمبياد لوس أنجلوس الأمريكية عام 1984، وخرج المنتخب الوطني من دور الثمانية بعد الهزيمة من المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

وستكون أولمبياد طوكيو 2020، هي المرة الثانية للمدير الفني الذي سيشارك بها ولكن ستكون هذه المرة من خارج الخطوط كمديرًا فنيًا وليس لاعبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مصر المقبلة موعد مباراة كاس مصر شوقي غريب جنوب افريقيا المنتخب الاوليمبى أمم أفريقيا للشباب

أخبار تهمك

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 18 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 12 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 4 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المنتخب الأوليمبي يعلن قائمة معسكره أول نوفمبر

اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر

منتخب مصر الأوليمبي يخسر بهدفين أمام أوزبكستان

غريب يحدد موعد معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للأمم الإفريقية

شوقي غريب يناجي حلم طوكيو 2020 بذكريات لوس أنجلوس (صور)

مفاجأة مدوية.. بند ناري في عقد شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

04:34 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status