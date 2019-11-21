المطربة الكندية فوزية فيديو كليب Tears of Gold عبر "يوتيوب" (يوتيوب)

طرحت المطربة الكندية فوزية أويحيى أحدث أغانيها، بعنوان "Tears of Gold"، على طريقة الفيديو كليب، منذ ساعات، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 202,207 حتى الآن.





تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو كليب أغنية "Tears of Gold"، وجاءت التعليقات إيجابية، حول تصوير الفيديو كليب، وأشاد الجمهور بصوت فوزية وأدائها خلال الأغنية، وتمنى لها البعض التوفيق في الأعمال القادمة.





يشار إلى أن المطربة فوزية تعاونت عام 2017 مع المطرب مات إب، خلال أغنية "The Sound"، وحصلت على، وحصلا الثنائي على إحدى أكبر الجوائز لكتابة الأغاني بكندا.



