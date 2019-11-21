3 تحديات تواجه جوزيه مورينيو مع توتنهام

يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لتحقيق بعض الأهداف خلال الفترة المقبلة مع الفريق اللندني خاصة بعد توليه المهمة في وقت صعب للغاية مع النادي بعد نتائج سلبية خلال الفترة الأخيرة ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.





مسيرة ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام هوتسبير :-





وكان مسئولو فريق توتنهام هوتسبير قد أعلنوا بالأمس رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد رحلة قد دامت لمدة 5 مواسم متتالية منذ 2014 وبعد التعاقد معه قادما من فريق إسبانيول الإسباني لتدريب الفريق.





حيث خاض ماوريسيو بوتشيتينو مع فريق توتنهام هوتسبير 293 مباراة، حيث حقق الفريق اللندني في 160 مواجهة بينما تعادل الفريق خلال 60 لقاء، وتعرض الفريق للهزيمة خلال 73 مواجهة، وسجل لاعبو فريق السبيرز تحت قيادته 559 هدف، وتلقت شباك توتنهام 322 هدفا خلال 5 سنوات.





ويسعى جوزيه مورينيو لتحقيق أهدافه من فترته المقبلة مع فريق توتنهام، حيث يريد المدرب البرتغالي إثبات قدرته على. العودة بقوة للتدريب بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الماضي بعد سلسلة النتائج السيئة في البريميرليج.





وأيضاً يرغب مورينيو في تنفيذ التكتيك الجديد حسب تصريحاته أنه ابتعد في الفترة الأخيرة عن التدريب بسبب دراسة تكتيك جديد في كرة القدم وأنه يريد تنفيذه بشكل دقيق من أجل نجاحه في خطوته المقبلة.





وكان جوزيه قد علق فشله في فترة مانشستر يونايتد بسبب مجلس إدارة الفريق بعد عدم تنفيذ طلباته بجلب بعض اللاعبين، إلا أنه قد أشارت بعض التقارير الصحفية أن مورينيو اتفق مع فريق توتنهام على عدم جلب لاعبين في الشتاء على أن يجهز الفريق ميركاتو تاريخي في الصيف المقبل.





وقاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تدريبه الاول مع الفريق وذلك بعد التعاقد معه من قبل إدارة الفريق والاعلان الرسمي صباح اليوم لقيادة تدريب النادي اللندني.





وكان جوزيه مورينيو قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي وهو ما سيكون من أعدائه في الفترة المقبلة بسبب الحساسية بين السبيرز والبلوز وديربي لندن بين الفريقين الذي يعد من اقوى الديربيات في انجلترا.



