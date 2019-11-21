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بعد يومين.. "تريلر" فيلم cats يحقق المليون ونصف مشاهدة (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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حقق تريلر فيلم cats، للنجوم العالميين تايلور سويفت، وأدريس ألبا، في خلال يومين من طرحه المليون ونصف مشاهدة، بعد أن طرحته الشركة المنتجة، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كانت شركة "Universal" قد طرحت أول "تريلر" لفيلم cats منذ يومين، من المقرر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 20 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم Cats، حول قبيلة من القطط تدعى Jellicles، والتي تقرر كل عام أي منهم سيصعد إلى طبقة Heaviside، ثم يعود إلى حياة القبيلة من جديد.

فيلم Cats من بطولة تايلور سويفت، إدريس ألبا، إيان ماكلين، فرانشيسكا هايوارد، جيمس كوردين، جودي دينش، راي وينستونن جينيفر هدسون، ميت مولي، لوران بورجوا، لوري ديفيدسون، وهو من تأليف تي إس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر، ومن إخراج توم هوبر الذي شاركهم أيضًا في التأليف.

الجدير بالذكر أن شركة "Universal"، تقوم بإنتاج الجزء التاسع من فيلم "Fast &  Furious 9"، والذي سيتم عرضه في دور العرض المختلفة حول العالم، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا في أجزائه السابقة.
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