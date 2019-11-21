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نجم إنتر ميلان يرفض برشلونة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن السلوفاكي سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي رفض فكرة الرحيل عن ناديه والانضمام إلى برشلونة في الفترة المقبلة بسبب اختلاف أسلوب اللعب المعتاد عليه.

وكشف موقع دون بالون الإسباني أن جيرارد بيكي مدافع برشلونة أوصى إدارة ناديه مؤخراً بالتحرك من أجل التعاقد مع سكرينيار للحصول على أقوى دفاع ممكن في الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الإسباني أن سكرينيار لا يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان إلى قلعة الكامب نو.

وألمح الموقع الإسباني أن سكرينيار لا يرى نفسه لاعباً في صفوف برشلونة حيث يظن أن أسلوب لعب برشلونة لا يناسبه وقد لا يتأقلم معه.

وأوضح الموقع الإسباني أن سكرينيار يرى أن برشلونة يميل للعب بطريقة هجومية تجعل الخط الخلفي ينخرط في العمل الهجومي وهو الأمر الذي لا يفضله على الإطلاق ويميل للعب بطريقة دفاعية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن البارسا سيستغل مباراة العودة أمام إنتر ميلان في الكامب نو في دوري أبطال أوروبا لفتح باب المفاوضات من جديد مع وكيل أعمال سكرينيار على أمل التوصل إلى اتفاق لضمه.

وأفاد الموقع الإسباني بأن برشلونة يسعى من أجل الحصول على توقيع سكرينيار لترميم الخط الخلفي في الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن إنتر ميلان في مايو الماضي عن تجديد عقد السلوفاكي ميلان سكرينيار حتى عام 2023 ليحرم ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان من ضمه في الميركاتو الصيفي.

وأصدر إنتر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي: "سويًا لأننا معا أقوى، ميلان سكرينيار وإنتر لهما نفس الأهداف ولهذا السبب تم تمديد عقد المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو المقبل 2023".

وأفاد إنتر ميلان بأنه قطع الطريق على الأندية الكبرى التي كانت مهتمة بضم المدافع السلوفاكي وأبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
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فالفيردي ريال مدريد انتر ميلان اخبار برشلونة

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