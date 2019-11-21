Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لم تختطف ولكن ستعود لبلادها"..شقيق حسين الجسمي يعلق على ترحيل إنجي خوري من الإمارات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
تصدرت المطربة السورية إنجي خوري "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن علق الإعلامي صالح الجسمي على خبر ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا.

انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارًا عن اختطاطف إنجي خوري، ولكن تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات الشرطة بأحد الفنادق بدبي، وذلك خلال قيامها بأعمال ترفضها التقاليد الإماراتية.

صرح الإعلامي صالح الجسمي أن السبب الحقيقي وراء ترحيل إنجي خوري هو أنها لم تحترم قوانين الإمارات، كما أنها استهترت بالقوانين، وكان الجسمي قد تحدث عن إنجي خوري من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب صالح الجسمي: "لا يصح إلا الصحيح، حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله، ولا يراعي المثل القائل "يا غريب كن أديبا" ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب"، وقد أشار في ذلك إلى إنجي خوري.

كان صالح الجسمي قد حذر إنجي خوري من التجاوزات وعدم احترام العادات والتقاليد في الإمارات بعد أن صدر قرار بترحيلها من دولة لبنان، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستغرام"، وعلق خلال الفيديو على دخول إنجي خوري دولة الإمارات.

هدد صالح الجسمي إنجي خوري بأنه سيلجئ إلى مكتب النائب العام الاتحادي، وذلك بهدف مقاضاتها شريطة أن تتخطى العادات والتقاليد والأعراف المتفق عليها ضمنيا بدولة الإمارات حيث قال: "إحضار إنجي خوري إلى الدولة، أقول لها إننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك.

يذكر أن إنجي خوري مطربة سورية شابة، قدمت عددا من الأغاني التي لاقت رواجا كبيرا لدى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سافرت أقامت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول العربية، بين سوريا ولبنان والإمارات، وظلت فترة بلبنان حتى تم ترحيلها.
"لم تختطف ولكن ستعود لبلادها"..شقيق حسين الجسمي يعلق على ترحيل إنجي خوري من الإمارات
"لم تختطف ولكن ستعود لبلادها"..شقيق حسين الجسمي يعلق على ترحيل إنجي خوري من الإمارات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فن عدم احترام سبب ترحيل إنجي خوري ترحيل إنجي خوري المطربة إنجي خوري إنجي خوري أخبار الفن والمشاهير

أخبار تهمك

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 17 ساعة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 7 ساعات

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

إليسا تصور "كرهني" في صربيا

إليسا لمخرجة "كرهني": لطالما وثقت فيكِ وكنت على حق"

‫مخرجة "كرهني" لـ إليسا: "لستِ نجمة فحسب بل إنسانة حقيقية"‬

"كرهني" لـ إليسا يتخطى المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

قمر: إنجي خوري تحبني وتحب النسوان

إنجي خوري وآدم.. علاقة صداقة تحولت الي اعتداء (التفاصيل كاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

04:34 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status