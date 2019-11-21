"لم تختطف ولكن ستعود لبلادها"..شقيق حسين الجسمي يعلق على ترحيل إنجي خوري من الإمارات

تصدرت المطربة السورية إنجي خوري "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن علق الإعلامي صالح الجسمي على خبر ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا.





انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارًا عن اختطاطف إنجي خوري، ولكن تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات الشرطة بأحد الفنادق بدبي، وذلك خلال قيامها بأعمال ترفضها التقاليد الإماراتية.





صرح الإعلامي صالح الجسمي أن السبب الحقيقي وراء ترحيل إنجي خوري هو أنها لم تحترم قوانين الإمارات، كما أنها استهترت بالقوانين، وكان الجسمي قد تحدث عن إنجي خوري من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إ نستجرام".





كتب صالح الجسمي: "لا يصح إلا الصحيح، حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله، ولا يراعي المثل القائل "يا غريب كن أديبا" ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب"، وقد أشار في ذلك إلى إنجي خوري.





كان صالح الجسمي قد حذر إنجي خوري من التجاوزات وعدم احترام العادات والتقاليد في الإمارات بعد أن صدر قرار بترحيلها من دولة لبنان، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستغرام"، وعلق خلال الفيديو على دخول إنجي خوري دولة الإمارات.





هدد صالح الجسمي إنجي خوري بأنه سيلجئ إلى مكتب النائب العام الاتحادي، وذلك بهدف مقاضاتها شريطة أن تتخطى العادات والتقاليد والأعراف المتفق عليها ضمنيا بدولة الإمارات حيث قال: " إحضار إنجي خوري إلى الدولة، أقول لها إننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك.



