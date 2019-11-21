شاهد.. رضوى الشربيني في أول ظهور لها بالقاهرة السينمائي (صور)

تألقت المذيعة رضوى الشربيني، في أول ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ"41" التي تحمل اسم الراحل شريف رزق الله.



وارتدت رضوى الشربيني، فستانا أسود طويل بطبقات من الكرانيش الملفتة تصميم مصممة الأزياء سماح مهران، واختيار الإطلالة للإستايلست سعيد رمزي.



اعتمدت "الشربيني" على تسريحة شعر بسيطة وعلى وضعية "الكحكة" من الخلف، ومكياج جذاب يتناسب مع إطلالها لخبير التجميل "مرشد"، مع بعض من المجوهرات الراقية التي أظهرت جمالها.



وقامت رضوى الشربيني بمشاركة جمهورها صور من إطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونالت الصور التي قامت بنشرها إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع لها، مع العديد من التعليقات معبرين فيها عن تألقها الشديد والمتميز خلال ظهورها في حفل الإفتتاح للمرة الأولى لها، وعن جمالها وإطلالها الرائعة.



وفي سياق منفصل انطلق مهرجان القاهرة السينمائي، في حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي من الصف الأول والشباب الذين فاجئوا الجميع بحضورهم المكثف خلال حفل الإفتتاح.



وخلال حفل الإفتتاح تم تكريم المخرج العالمي تيري جيليام، والفنانة منه شلبي بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.



يذكر أنه تم إنشاء بدار الأوبرا االمصرية مسرح خاص، وذلك لإستقبال فاعليات المهرجان على مدار تسعة أيام وهي فترة انتهائه، بجانب جهود إدارة المهرجان لأستقطاب العروض الأولى من الأفلام في دول العالم.