رانيا يوسف وسما المصري تتصدران "تويتر" بعد إطلالتهما بالقاهرة السينمائي (صور)





ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان أسود، وكان غير مفتوح من منطقة الصدر، ولكن كان مكشوفًا من الظهر، تداول نشطاء عبر واقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور رانيا خلال المهرجان، وشبهها البعض بالبطة "دافي"، وأعادت رانيا نشر صورتها بجوار البطة "دافي"، وذلك ممازحة جمهورها.





ظهرت الفنانة سما المصري خلال المهرجان بفستان باللون الأبيض، ولكن ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو ظهورها مرتدية طرحة، حيث تسائل البعض عن إذا كانت بالفعل ارتدت سما الحجاب أم لا، ونشر بعد ذلك مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، ردت خلاله عن هذا السؤال قائلة أنها حرة في ما تفعل.





يذكر أن الدورة الحالة من مهرجان القاهرة السينمائي يحمل اسم الناقد السينمائي الراحل شريف رزق الله، وتم تكريم الفنان منة شلبي، ويتنافس خلال هذه الدورة 150 فيلمًا، وتنوعت الأفلام ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري.

تصدرت الفنانتان رانيا يوسف وسما المصري "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ظهورهن بإطلالات مختلفة ومميزة خلال حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.