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حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:47 ص
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حازم إمام
حازم إمام
السيد علي
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قال حازم إمام قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن مطالبات البعض باقالة حسام البدرى من تدريب المنتخب أمر غير منطقى.

زأيدي حازم أمام إنزعاجه من مطالب البعض باقالة البدرى، عقب التعادل مع جزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا.

وأوضح حازم إمام عبر تصريحات إذاعية، أن الاستغناء عن البدرى لمجرد أداء مباراة متواضعة سيُبقى المنتخب في دائرة الجدل ولن يكون له فائدة، على الفراعنة بل سيزيد من إرتباك الأداء للمنتخب.

وأكمل قائد الزمالك حديثه، أن إقالة الجهاز الفنى أو المطالبة برحيله يعد بمثابة الكارثة، مشدداً أنه لابد من منحه فرصة 4 سنوات علي الأقل، حتى يتمكن حسام البدرى من تكوين فريقًا جديدا وينافس على بطولة، حتى ولو لم يفوز باللقب.

وإختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تصريحاته الإذاعية، أن هناك من سيطالب باقالة أى مدرب بعد أى مباراة، مشددًا أنه يجب استمرار البدرى فى منصبه مع ضرورة تصحيح الأخطاء وتعديل الخطة وتصحيح الأوضاع في منتخب مصر. 

وتعادل البدري في أخر مواجهتين رفقة الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، أمام كل من كينيا وجزر القمر، مما جعل المنتخب بقيادة البدري في محل إنتقاد كبير بسبب أداءه. 

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كرة مصرية حسام البردي حسام البدري والمنتخب حسام البدري حازم إمام تصفيات افريقيا

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