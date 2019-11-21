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تقارير.. ريال مدريد يصارع برشلونة على ضم مدافع إنتر ميلان

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
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. ريال مدريد
. ريال مدريد
علي ماهر حلمى
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أكدت العديد من التقارير الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز ترغب في ضم اللاعب شكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة إلي نادي برشلونة الاسباني.

وذكر احد المقربين من اللاعب الدولي الصربي للصحف الاسباني انه يؤمن أن فريق ريال مدريد قد يكون الأقرب لضم اللاعب على حساب نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضاف المصدر:" في الوقت الحالي أصبح ريال مدريد الإسباني أقرب للتوصل لاتفاق مع إدارة الإنتر لأنهم يريدون ويحتاجون اللاعب أكثر من برشلونة لتعزيز خط الدفاع بديل من راموس وفاران، هذا قد يفسر التواصل بين الناديين في رأيي شكرينيار يستحق أن يُدفع فيه 100 مليون يورو".

ويعد اللاعب الدولي الصربي شكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، والبالغ من العمر 24 عامًا جذب الأنظار إليه بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي مع الفريق الإيطالي العريق.

ولا يزال شكرينيار يُقدم اداء رائع مع المدرب أنطونيو كونتي في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، هذا الموسم وهذا قد يصعب رحيل اللاعب الدولي الصربي خلال الفترة القادمة لأنه أحد أبرز اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي وفكرة التخلى عنه ستكون صعبة للغاية.

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