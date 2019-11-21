رنا سماحة ومجد القاسم وأبو الليف.. أبرز المشاركين في "90 يوم في مصر"

يذكر أن مهرجان "90 يوم في مصر" سيقام في محافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن يتم تخصيص نسبة 20% من إيرادات الحفلات الغنائية التي ستقام خلال المبادرة، لصالح الأعمال الخيرية، منها أن تتجه لصالح المعهد القومي للأورام.



ينطلق مهرجان "90 يوم في مصر" الذي يهدف لتنشيط السياحة بمصر، ويقام المهرجان بمحافظة جنوب سيناء ويشمل عدة مناطق هي: دهب، ومحمية رأس شيطان، وطابا، وتستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر المقبل.قالت الإعلامية رانيا محمود، المسؤولة عن المهرجان أن بداية من شهر ديسمبر المقبل، سوف تجوب المبادرة محافظات مصر السياحية، وذلك بهدف تنشيط السياحة ومحاربة البطالة، ومن جانب آخر محاولة توفير فرص عمل، من خلال الدعوة الموجهة لكافة أطياف المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشركات المختلفة للتعريف بالأماكن السياحية المختلفة في مصر.بالإضافة أيضًا إلى توجيه دعوة لجذب السائحين العرب والأجانب من مختلف دول العالم، كما يستهدف الأفارقة سواء المقيمين منهم داخل مصر وخارجها، ومن المقرر أن يتم استمرار المبادرة على مدار العام القادم، والعمل على تكرارها مرة أخرى.أضافت رانيا محمود أن المهرجان يتخلله العديد من الجولات للتعريف بالأماكن الأثرية والسياحية المختلفة، كما يتضمن إقامة عدد من الحفلات لألمع نجوم الغناء والاستعراض في الوطن العربي، أبرزهم الفنان مجد القاسم، أبو الليف، ورنا سماحة، والراقص العالمي نور أبو حسام، مع بعض الحفلات البدوية، الهندية، والتنكرية.